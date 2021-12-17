Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın dolar kuru açıklaması olay oldu

Dolar kuru artışıyla ilgili hükümete yönelik eleştirilere sitem eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ihracatın cumhuriyet tarihinde ilk kez yıllık bazda 220 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmek ülkemize büyük haksızlıktır" dedi.

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Artan dolar kuru sonrası hükümete yönelik eleştiriler birbiri ardına geliyor. Hükümet üretim ve istihdam odaklı politikanın ileriki önümüzdeki aylarda yansıması olacağı görüşünde.

Buna karşı muhalefet partileri faiz ve dolar tartışmalarına ilişkin iktidarı sert biçimde eleştirip erken seçim çağrısı yapıyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’nde Verimlilik Proje Ödülleri ve TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dolar kuru eleştirilerine yanıt verdi.

"Kur ve faiz meselesi üzerinden oluşan belirsizlik havasının dağılacağı bir döneme hızlıca gireceğiz"

Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmenin Türkiye’ye büyük bir haksızlık olduğunu belirten Bakan Varank, “Üretim cephesindeki çeşitliliğimiz, kriz dönemlerindeki direncimiz, çalışkan ve üretken iş gücümüz, risk alabilen girişimcilerimiz Türkiye ekonomisinin bel kemiğidir. Ülkemiz ekonomisinin en önemli kahramanları da şüphesiz her sektörde alın teri akıtan emekçilerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her dönemde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemeyi şiar edindik. Elbette son dönemde yaşanan sıkıntılar karşısında çalışanlarımızın emeğini, ekmeğini, alın terini korumak temel sorumluluğumuzdu. Bu noktada dün Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği yeni asgari ücretin ben milletimiz ve emekçi kardeşlerimiz tarafından çok olumlu karşılandığını görüyorum. Yüzde 50 artış oranıyla bugüne kadar yapılmış en yüksek ücret artışını çalışanlarımıza sağlamış olduk. Kur ve faiz meselesi üzerinden oluşan belirsizlik havasının dağılacağı bir döneme hızlıca gireceğiz. Bunu da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gündemini diri tutarak yapacağız. Bu sene imalat Sanayinde Dijitalleşme temasıyla, KOSGEB’in açtığı çağrı sonucunda firmalarımız için 116 milyon liralık destek kararı aldık. Ayrıca, Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte Endüstriyel Nesnelerin İnterneti, Üretimde Yapay Zeka ve insan kaynağına yönelik projeler yürütüyoruz. Bu sayede dünyanın birçok ülkesinin uzman insan kaynağına ve tecrübelerine erişim sağlamış oluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Varank’tan işletmelere destek müjdesi

KOSGEB ile başlattıkları yeni bir destek programının müjdesini veren Bakan Varank, “Malumunuz KOSGEB’in Ar-Ge’ye yönelik destek programını, bu yılın başında güncelledik. Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon adını verdiğimiz yeni destek programının ilk çağrısına da mart ayında çıktık. Elektrikli otomotiv sektörü ile 5G gibi yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerine dönük olan bu çağrımıza ilişkin değerlendirme süreçlerinin sonuna geldik. Yakın zamanda sonuçları ilan edeceğiz. Bugün ise, programın orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara yönelik ikinci çağrısına çıkıyoruz. Bu yeni çağrımızla da ilaç ve tıbbi cihaz, savunma sanayii ve raylı sistem araçları alanlarına odaklanıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuza uygun şekilde bu sektörlerdeki kritik teknolojilerin yerli imkanlarla üretilmesini sağlayacağız. İlk çağrımızdan farklı olarak bu kez mikro işletmeleri de destek kapsamına aldık. Orta ölçekli işletmelere 6 milyon, küçük işletmelere 1 buçuk milyon, mikro işletmelere de 900 bin liraya kadar destek vereceğiz. Proje teklif çağrısı, 8 Şubat’a kadar başvurulara açık” dedi.