AB bu ampulların kullanımını yasakladı Kırılınca tehlike saçıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle içinde cıva bulunan ampullerin kullanımını bazı istisnalar dışında yasaklayan kuralları kabul etti. Bu lambaların kırıldığında içeriğindeki civanın ortamda hemen buharlaşmasıyla insan sağlığı için solumanın çok tehlikeli olduğu yönünde uzmanlar uyarıyor.

Abone ol

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, genel aydınlatmada kullanılan düz floresan gibi cıva içeren ampuller, sağlığa ve çevreye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle piyasada satılamayacak.

Yeni kurallara uyum sağlanması için ekonomik aktörlere 12 ila 18 ay geçiş süre imkanı verilecek.

Sanayi ve tıp gibi alanlarda cıva içeren ampullere yeterli alternatifin henüz bulunmadığı durumlarda bazı ampul kategorilerinin kullanımına bir süre için istisnalar tanınabilecek.

AB Komisyonu piyasada artık LED gibi cıvasız ve güvenli alternatif aydınlatma ürünleri bulunduğu için böyle bir karar alındığını bildirdi.

Cıva içeren ampullerin kırıldığında sağlığa ve çevreye ciddi zarar verebileceği belirtiliyor.

AB Komisyonunun verdiği bilgiye göre, AB pazarına bugüne kadar çoğu kompakt ve düz florasan olmak üzere 5 milyar civarında cıva içeren ampul sürülmüştü.