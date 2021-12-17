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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk'a sürpriz NFT hediyesi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk'a sürpriz NFT hediyesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni uydumuz Türksat 5B'yi uzaya çıkaracak SpaceX'in kurucusu Elon Musk'a Türksat 5A'yı uğurlarken çocuklarımızın çizdiği resimlerden oluşan NFT'yi hediye etti." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Twitter'dan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'un görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı. Başkan Koç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni uydumuz Türksat 5B'yi uzaya çıkaracak SpaceX'in kurucusu Musk'a Türksat 5A'yı uğurlarken çocuklarımızın çizdiği resimlerden oluşan NFT'yi hediye etti."

Türksat 5B uydusu pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Musk'un şirketi Space X'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilmesi planlanıyor.

NFT, yani 'non fungible token', dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan bir veri birimi. NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabiliyor.

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