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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan acil çağrı! 'Endişeliyiz acil önlem alın'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan acil çağrı! 'Endişeliyiz acil önlem alın'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, piyasalarda yaşanan çalkantının ve döviz kurlarının geldiği seviyenin bir çok firmayı endişelendirdiğini ve olumsuz etkilediğini söyledi. 

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, piyasalarda yaşanan çalkantının ve döviz kurlarının geldiği seviyenin bir çok firmayı endişelendirdiğini ve olumsuz etkilediğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, "Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz" diye ekledi.

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