İşteki stres ve maaş kaygısı felç ile kalp krizi riskini yüzde 30 artırıyor

İsviçre’de yapılan yeni bir çalışma, maaş kaygısı gibi finansal endişelerin, felç veya kalp krizi geçirme riskini yüzde 30'a kadar artırabileceğini ortaya koydu.

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100 binden fazla kişiden oluşan uluslararası bir örneklem kullanan araştırmacılar, kardiyovasküler hastalık riskini yüksek stres seviyeleriyle ilişkilendirdi.

Önceki çalışmalar, uzun süreli stresten kaynaklanan yüksek kortizol seviyelerinin kan kolesterolünü, trigliseritleri, kan şekerini ve kan basıncını artırabileceğini zaten göstermişti.

Göteborg Üniversitesi'nde tıp profesörü olan çalışma yazarı Annika Rosengren, “Aşırı stresli insanlar arasında yüksek kardiyovasküler hastalık riskine neyin neden olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak vücutta ateroskleroz ve kan pıhtılaşması gibi birçok farklı süreç stresten etkilenebilir" dedi.

Rosengren, küresel olarak kardiyovasküler hastalık riskininin azaltılabilmesi için stresin değiştirilebilir başka bir risk faktörü olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi.