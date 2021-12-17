BIST 2.110
DOLAR 16,42
EURO 18,58
ALTIN 953,31
HABER /  SAĞLIK
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

İşteki stres ve maaş kaygısı felç ile kalp krizi riskini yüzde 30 artırıyor

İşteki stres ve maaş kaygısı felç ile kalp krizi riskini yüzde 30 artırıyor

İsviçre’de yapılan yeni bir çalışma,  maaş kaygısı gibi finansal endişelerin, felç veya kalp krizi geçirme riskini yüzde 30'a kadar artırabileceğini ortaya koydu.

Abone ol

100 binden fazla kişiden oluşan uluslararası bir örneklem kullanan araştırmacılar, kardiyovasküler hastalık riskini yüksek stres seviyeleriyle ilişkilendirdi.

Önceki çalışmalar, uzun süreli stresten kaynaklanan yüksek kortizol seviyelerinin kan kolesterolünü, trigliseritleri, kan şekerini ve kan basıncını artırabileceğini zaten göstermişti.

Göteborg Üniversitesi'nde tıp profesörü olan çalışma yazarı Annika Rosengren, “Aşırı stresli insanlar arasında yüksek kardiyovasküler hastalık riskine neyin neden olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak vücutta ateroskleroz ve kan pıhtılaşması gibi birçok farklı süreç stresten etkilenebilir" dedi.

Rosengren, küresel olarak kardiyovasküler hastalık riskininin azaltılabilmesi için stresin değiştirilebilir başka bir risk faktörü olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri kahraman kadını arıyor! Canı pahasına kurtardı: Yetişmese kötü olabilirdi
Kayseri kahraman kadını arıyor! Canı pahasına kurtardı: Yetişmese kötü olabilirdi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Sırbistan'da Türkçeye ilgi giderek artıyor
Sırbistan'da Türkçeye ilgi giderek artıyor
Irak'ta sel felaketi! Ölü sayısı 11'e çıktı: 1'i Türk vatandaşı
Irak'ta sel felaketi! Ölü sayısı 11'e çıktı: 1'i Türk vatandaşı
AB bu ampulların kullanımını yasakladı Kırılınca tehlike saçıyor
AB bu ampulların kullanımını yasakladı Kırılınca tehlike saçıyor
Bülent Arınç'tan asgari ücret için hükümete çağrı: Taviz verilmemeli
Bülent Arınç'tan asgari ücret için hükümete çağrı: Taviz verilmemeli
Bakanlık onayladı! Çorum'da ekmeğe yüzde 25 zam geldi: İşte yeni fiyat...
Bakanlık onayladı! Çorum'da ekmeğe yüzde 25 zam geldi: İşte yeni fiyat...
CHP'den asgari ücret tepkisi: Emekçilerimiz köle hayatı yaşayacak
CHP'den asgari ücret tepkisi: Emekçilerimiz köle hayatı yaşayacak
Benzin motorin ve LPG fiyatlarına zam! Benzin 69 kuruş motorin 1 lira 14 kuruş zamlandı
Benzin motorin ve LPG fiyatlarına zam! Benzin 69 kuruş motorin 1 lira 14 kuruş zamlandı
Batı Şeria'da köyleri basan Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin mülklerine zarar verdi
Batı Şeria'da köyleri basan Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin mülklerine zarar verdi