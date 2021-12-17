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Bursa'da babalık davasında ünlü tekstilcinin mezarı açıldı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bursa'da babalık davasında ünlü tekstilcinin mezarı açıldı

BURSA'da mühendis Hakan Yılmaz’ın (55), annesinin ameliyat öncesi itirafıyla biyolojik babası olduğunu öğrendiği iş insanı Ahmet Necati Yılmaz’ın mezarı, DNA testi için açıldı. Babalık davası kapsamında mezardan alınan örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Tülay Korkmazer, 2010 yılında ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a biyolojik babasının, ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Yılmaz'ın 2007'de öldüğünü öğrenen Hakan Yılmaz, babalık davası açtı. Ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edilince Yılmaz, davayı geri çekti. Hakan Yılmaz, 2020 yılında üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince yeniden babalık davası açtı. Mahkeme, nisan ayında Hakan Yılmaz'ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz'ın mezarını açtırdı. DNA sonucunda Orhan Yılmaz'ın biyolojik babası olmadığı kanıtlanan Hakan Yılmaz, soydan düştü. Mahkeme, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme kararıyla 14 yıl önce ölen tekstilci Ahmet Necati Yılmaz’ın mezarı açıldı. Mezarın açılışına Ahmet Necati Yılmaz'ın ailesinin vekalet verdiği avukatlar katıldı. Hakan Yılmaz da mezarın açılışını takip etti. Adli Tıp Kurumu’nda görevli 3 doktor, hakim ve polis nezaretinde açılan mezardan DNA testi için örnekler aldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan incelemenin ardından Hakan Yılmaz’ın, iş insanı Ahmet Necati Yılmaz’ın oğlu olup olmadığı netlik kazanacak.

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