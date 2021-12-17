ABD'li kuruluştan çarpıcı Ukrayna analizi: Türkiye dengeleri değiştirebilir

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'de yayınlanan bir makalede Türkiye'nin Rusya-Ukrayna çatışmasında dengeleri değiştirici bir rol üstlenebileceği belirtildi.

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ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'in Türkiye editörleri Matthew Bryza ve Grady Wilson'un kaleme aldığı yazıda Ukrayna'nın Türk silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) kullanarak Rus işgaline karşı önemli avantaj elde edebileceği ifade edildi.

Makalede, "ABD ve Avrupalı ​​müttefikleri Rusya'yı tekrar Ukrayna'yı işgal etmekten caydırmak için uğraşırken doğrudan askeri güç kullanımı masadan kalkmış görünüyor. Yine de son yıllarda bu taktiği kullanarak Kremlin'i iki kez barış için dava açmaya ikna eden bir NATO üyesi ülke var: Türkiye" görüşüne yer verildi.

Ankara'nın Kiev'le savunma işbirliğini ikiye katlayarak düzinelerce Bayraktar TB2 SİHA satışını sürdürerek çıtayı yükselttiği aktarıldı.

Türkiye'nin arabuluculuk rolü Yazıda Türkiye'nin 2017'de yapılan anlaşmayla Rus S-400 savunma sistemlerini aldığı ve ABD'nin buna karşılık F-35 anlaşmasından çekildiği hatırlatılarak Türkiye'nin Suriye iç savaşında arabuluculuk yapmak için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Astana sürecinde Rusya ve İran'a katıldığı kaydedildi.

"Gerçekte Rus-Türk ilişkileri karmaşıktır" görüşüne yer verilen yazıda, "Arka planda yüzyıllardır süren diplomatik düşmanlık ve genellikle Karadeniz bölgesi merkezli askeri çatışmalar göze çarpıyor" ifadelerine yer verildi.

Türkiye-Ukrayna savunma işbirliği

İki ülke arasındaki enerji, turizm, inşaat ve tarım alanındaki ekonomik çıkarlara rağmen Ankara'nın Moskova'nın Kırım'ı ilhakını reddettiği ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü teyit etmek için NATO müttefiklerine katıldığı belirtildi.

Yazının devamında, "Ancak İsrail'in Rusya'yı kızdırmak korkusuyla Ukrayna'ya kendi modellerini satmaktan vazgeçmesinden beş yıl sonra Türkiye'nin insansız hava aracı satışı özellikle önemli" denildi.

SİHA'lara övgü

Yazıda SİHA'ların savaş alanı istihbaratı ve hassas roket saldırılarını savunmayı etkisiz hale getirmeyi ve hava üstünlüğünden yararlanmayı amaçlayan yakın koordineli soğuk topçu saldırılarıyla birleştiren yenilikçi drone tabanlı taktiklerinin yıkıcı etkisinin Rusya'yı endişelendirmek için yeterli bir neden olduğu ifade edildi.