ABD'nin terör raporunda dikkat çeken Türkiye detayı: Aktif katkı sağlıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Terörizm 2020 Ülkeler Raporu'nda uluslararası terörle mücadele platformlarına Türkiye'nin aktif katkı sağladığı vurgulandı.

Abone ol

ABD'de her sene hazırlanan ve ülkelere göre terör faaliyetlerinin değerlendirildiği rapor yayınlandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda terör örgütü DAEŞ'le mücadele konusu önceki yıllarda olduğu gibi yine öne çıktı. DAEŞ'in Afrika kıtasındaki yayılımına dikkat çekilen raporda bu durumun terör ve terör kaynaklı ölümleri artırdığı belirtildi.

Rapora göre; 2020 yılında terör saldırısı kaynaklı ölümler bir önceki yıla oranla yüzde 10'dan fazla arttı.

Türkiye detayı

Raporun Türkiye kısmında ise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), DAEŞ ve PKK terör örgütlerine yer verildi. Uluslararası terörle mücadele platformlarına Türkiye'nin aktif katkı sağladığı belirtildi.

Avrupa genelinde mali kaynak topladığına dikkat çekilen ve PKK'nın ülkede ordu ve polise yönelik saldırılar planladığına yer verilen raporda Türkiye'nin etkisiz hale getirdiği PKK'lılara ve verdiği şehitlere ilişkin istatistikler paylaşıldı.

Fetullahçı Terör Örgütüne de değinilen raporda FETÖ'yü Türkiye'nin 'terör örgütü' olarak tanımladığı ve bununla ilgili tutuklamalar gerçekleştirdiği belirtildi.