Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, teknik direktör Bruno Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini açıkladı.

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Beşiktaş 2. başkanı Adnan Dalgakıran, “Bruno Pinheiro, yakın zamanda İstanbul’da olacak.” dedi.

A Spor'a konuşan Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, teknik direktör Bruno Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Pinheiro'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Estoril'in bu gece Famalicao ile Lig maçı var.