Bruno Pinheiro, yakın zamanda İstanbul’da olacak
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, teknik direktör Bruno Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini açıkladı.Abone ol
Beşiktaş 2. başkanı Adnan Dalgakıran, “Bruno Pinheiro, yakın zamanda İstanbul’da olacak.” dedi.
A Spor'a konuşan Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, teknik direktör Bruno Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Pinheiro'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Estoril'in bu gece Famalicao ile Lig maçı var.