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Gençler üzerine villa ve daire kiralayan stokçulardan akılalmaz yöntem

Gençler üzerine villa ve daire kiralayan stokçulardan akılalmaz yöntem

TÜRKİYE Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Okudan, stokçuların özellikle büyükşehirlerde villalar ve daireleri gençler üzerine kiralayarak gıda malzemeleri olmak üzere toplumun ihtiyacı olan malzemelerin stoklandığını vurguladı.

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Kripto paradan beklediğini bulamayan, kısa yoldan zengin olma hayali kuran gençleri stokçuların kullandığını vurgulayan Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Okudan, "Son yıllarda gençler arasında hızlı ve kolay para kazanma arzusu herkesi dijital paralara yönlendirmişti. Fakat son günlerde dijital paradan umduğunu bulamayan gençleri aynı lobi bu sefer stokçuluğa yönlendirmeye başladı. Gençler arasında çok sık karşılaştığımız bir konu olan stokçuluk işi gittikçe yaygınlaşmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Her hafta bir kalem mal üzerinden gençleri yönlendirerek özellikle dikkat çekmemesi için apartman dairesi ve villalarda bu malların saklanmasının sağlandığını vurgulayan Okudan, "Çok sayıda üniversite öğrencisi ve iş arayan gençler maalesef stokçuların ağına düşmüş durumda" dedi. 

Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının büyükşehirlerde yani kiralanan villalar ve dairelerde denetimlerini artırması gerektiğini vurgulayan Bilal Okudan, "Maalesef bu lobi çocuğuna bebek bezi almak için ucuz bir markete giden annenin bütçesinin daralmasına neden oluyor" şeklinde konuştu.

"Marketten alınıp internetten satılıyor"

Aynı lobinin marketlerdeki ürünleri toplayarak internet üzerinden iki katı fiyatlara sattığına dikkat çeken Okudan, "E-ticaret üzerinden satış yapanlar denetlenmeli. Marketlerdeki reyonları boşaltan stokçuların internetten yüklü miktarlarda ürün satmasının önüne geçilmeli" ifadelerini kullandı.

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