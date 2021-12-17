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ABD'li bilim insanları: Köpek balıklarında yer alan antikorlar Omicron'a karşı koruma sağlayabilir

ABD'li bilim insanları: Köpek balıklarında yer alan antikorlar Omicron'a karşı koruma sağlayabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bir süre daha hayatımızdan çıkmayacak gibi görünüyor. Bilim insanları, virüsün orijinal halinden 70 kat daha bulaşıcı olan ve aşıların etkinliğini düşüren Omicron varyantına karşı harekete geçerken ABD'den önemli bir çalışma geldi. Bilim insanları köpek balıklarının bağışıklık sistemlerinde yer alan proteinlerin koronavirüs ve varyantlara karşı koruma sağlayabileceğini duyurdu.

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ABD'de yapılan ve Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre; köpek balıklarının bağışıklık sisteminde bulunan antikor benzeri proteinler yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ve şu anda dünyada endişeye neden olan Omicron gibi farklı varyantlarına karşı koruyabilir.

Bilim insanları köpek balıklarında bulunan ve VNAR'lar olarak adlandırılan proteinlerin insan antikorlarının onda biri büyüklüğünde olduğunu belirtti. Bu durum ise onları 'insan antikorlarının erişemeyeceği kuytulara girebilecek kadar küçük' hale getiriyor.

Wisconsin-Madison Üniversitesinden çalışmanın baş yazarı Aaron LeBeau, koronavirüsün insan hücrelerine bulaşmasını etkili bir şekilde durduran milyarlarca kişilik bir havuzu inceleyerek üç aday VNAR belirlediğini duyurdu.

Ancak araştırmacılar yeni VNAR'ların mevcut koronavirüs pandemisi sırasında önleyici olarak kullanılamayacağını fakat ekibin gelecekteki salgınlarla mücadele etmek için köpek balığı proteinlerini hazırladığını söyledi.

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