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Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan Suriyeli kuyumcu yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan Suriyeli kuyumcu yaşamını yitirdi

MARDİN'de Suriye uyruklu bir kuyumcu, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

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MARDİN merkez 1. Caddesi'nde kuyumculuk yapan Suriye uyruklu İbrahim Hamse, akşam saatlerinde iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Hamse'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken caddeyi trafiğe kapattı.

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