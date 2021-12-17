Altay'dan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi

Geçtiğimiz ekim ayında oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır'dan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi.

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Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır, 30 Ekim'de oynanan ve Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın 72. dakikasında sakatlanmış ve yerini Berke Özer'e bırakmıştı.

Sakatlığında iyiye giden Altay Bayındır'ın yapılan son kontrolleri neticesinde, antrenmandaki egzersiz hareketlerini tam kapasite ile artık yapabileceği belirlendi.

Kademeli olarak takımla çalışmalara başlayacak

Saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır, önümüzdeki günlerde kademeli olarak takımla çalışmalara da başlayacak.

Altay’ın dönüşünü coşkuyla karşılayan sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe’nin paylaşımında, İrfan Can’ın fotoğraf makinesiyle olan pozu da kullanılarak, “Acaba kim geri döndü, zoom yap bakalım.” ifadeleri kullanıldı.