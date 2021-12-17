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Türkiye 17 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 17 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 354 bin 857 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 141 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 123 milyon 144 bin 781'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Aralık 2021 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 857 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 141 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 24 bin 245 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Hatırlatma dozu Türkiye'de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruzdeğerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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