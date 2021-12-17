CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'tan erken seçim çağrısı

Doların son aylarda peş peşe rekor kırarak 17 lirayı geçmesi sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu ve tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ta seçim çağrısı geldi.

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Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yükselişini sürdüren dolar kuru peş peşe rekor kırarken muhalefetten erken seçim çağrıları geldi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir." dedi.

"Bu zulmü bitireceğiz"

Kılıçdaroğlu, "Bu Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır. Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı. Tüm vücut kangren olduktan sonra, konuşsanız da bir anlamı olmayacak. Utancı giden kimsenin kalbi ölürmüş. Bu Saray ve şürekasının utanması yoktur, kalbi yoktur. Bu zulmü bitireceğiz!" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'tan erken seçim çağrısı

5 yıldır tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez. Temel sorun güven ve hukuk krizidir. Bunun açtığı kara deliği, hiçbir asgari ücret zammı kapatamaz. Durum çok vahim. Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır." ifadelerine yer verdi.