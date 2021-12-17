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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle bir araya geldi.

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3. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirdiği buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Videoda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Çad vatandaşı Ömer Yahya'nın Mehmet Akif Ersoy'un 'Zulmü Alkışlayamam' şiirini okuduğu bölüm yer aldı.

Yahya'nın şiirinin ardından Erdoğan, "Maşallah, benden iyi okuyorsun bu şiiri. Ben bu şiirle birincilik almıştım" dedi.

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