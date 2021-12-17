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Kemal Kılıçdaroğlu: Bu saray hükümeti artık kangrenli bacaktır

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu: Bu saray hükümeti artık kangrenli bacaktır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ve Bahçeli'nin tek yapması gereken kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir. Bu saray hükümeti artık kangrenli bacaktır" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı ile telefonda görüştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunlara değindi:

"Ülke yangın yeri. Akli melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes. Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek yapması gereken kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir. Bu saray hükümeti artık kangrenli bacaktır. Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı. Tüm vücut kangren olduktan sonra konuşsanız da bir anlamı olmayacak. Utancı giden kimsenin kalbi ölürmüş. Bu saray ve şürekasının utanması yoktur, kalbi yoktur. Bu zulmü bitireceğiz!"

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