TL'deki erime KKTC'yi vurdu! Rum tarafına geçiş var

Türk Lirası'ndaki erime KKTC'yi de vurdu. Binlerce kişi Türk İşçi Sendikaları Federasyonu'na başvurarak Euro ile maaş için Güney Kıbrıs'a geçiyor. Başvuru bürolarının önünde ise uzun kuyruklar oluştu.

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Türk Lirası'ndaki düşüş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) vurdu. Kiralar dahil pek çok hizmet sektörünün döviz üzerinden gerçekleştiği KKTC'de kurlardaki dalgalanma nedeniyle maaşlar eridi. Binlerce genç Rum tarafına geçmek için Türk-Sen bürosunun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın danışmanı Sabahattin İsmail, Türk Lirası'ndaki erimenin KKTC'de görülmemiş bir kriz yarattığını ileri sürdü. İsmail, ülkede hayatın pahalılaştığını ve Türk gençlerin iş aramak için Güney Kıbrıs'a akın ettiklerini söyledi. Ülkenin büyük bir sosyal patlamanın eşiğinde olduğunu söyleyen İsmail, Türk-Sen'in SEK ile ortak bir proje başlattığını ve 8 bin Türk'ün belirli koşullarda Güney Kıbrıs'ta çalışma hakkı elde edeceğini belirtti.

900 Euro maaş için uzun kuyruk

Twitter'dan Rumların çalışmak istemediği turizm, inşaat ve hizmet sektörlerinde Türkler'in çalıştırılacağını ifade eden İsmail, vasıflı işçilerin maaşlarının ise 30 bin liraya kadar çıktığını anlattı. İsmail, böylelikle devletin altının oyulduğunu söyleyerek Türkiye'nin KKTC'ye olan yardımlarını artırması gerektiğini belirtti.

İşte İsmail'in o tweetleri;

Yüzlerce işsiz genç güneyde çalışmak için başvuruyor. İlk gün, aralarında doktor, mühendis ve üniversite mezunlarının olduğu 200 Türk başvuru yaptı. KKTC'de net asgari ücret 4324 TL. Aradaki korkunç fark nedeniyle çalışanlar bile KKTC 'deki işlerini terk edip Güneyde çalışacak.

Rum yönetiminin, KKTC 'yi içten çökertmek için planladığı stratejik bir operasyondur. Bu yolla KKTC'nin altını oyacaklar. 10 bin işçi, 10 bin aile ve 50 bin nüfus demek. Bu da KKTC nüfusunun altıda biri demek. Böylece 50 bin insan midesinden Rum devletine bağlanacak Bunların çocukları da zaman içinde güneydeki Rum okullarında okuyacak.

Rum yönetimi, geliştirdiği 8000 Türk'e daha Güney'de iş verme stratejik projesi ile KKTC'nin altını oymaktadır. Türkiye'ye, KKTC'ye olan inanç, bağlılık ve güven sarsılmaktadır Türkiye ve KKTC hükümetleri Kıbrıs'ı kaybetmemek için çok acil ekonomik önlemler almalıdır."