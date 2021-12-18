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Yargıtay’a 11 ve Danıştay’a 3 yeni üye seçildi, kararlar Resmi Gazete'de

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Yargıtay’a 11 ve Danıştay’a 3 yeni üye seçildi, kararlar Resmi Gazete'de

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından Yargıtay’a 11, Danıştay’a ise 3 yeni üye seçildi. Kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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HSK Genel Kurulcunca, Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı Süleyman Yıldırım, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Beytullah Metin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Selma Betin, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Veysel Bektaş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Nilgün Şener, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Yunus Nadi Kolukısa, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Erdal Demir, Yargıtay Tetkik Hakimi Ahmet Haşim Bardakcı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Aydın Şimşek, Yargıtay üyeliklerine seçilen yeni isimler oldu.

HSK Genel Kurulu’nca, Danıştay üyeliklerine ise Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre Sılay ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı İsmail Hakkı Sayın seçildi.

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