Mustafa Denizli'den '50 puan' iddiası!

Süper Lig'de Giresunspor'a 3-1 mağlup olan ve son 10 maçta galibiyet alamayan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, maç sonunda konuştu.

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Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'de Giresunspor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Denizli'nin sözleri;

Birincisi ben bu takımın teknik adamıyım. İkincisi bu takımın lideriyim. Üçüncüsü bu takımın en büyük taraftarıyım. Dolayısıyla sevincimiz de üzüntümüz de farklı oluyor. Bu takımdan hiçbir saniye ümidimi kesmem.

50 puanın altında tamamlamayız

Bu ligin de analizini, röntgenini iyi çekerim. Şartlar ne olursa olsun ilk yarının sonunda iki maçımız kaldı. Bu maçların da sonuçları ne olursa olsun bu ligi 50 puanın altında tamamlamayız. Biz ne olduğumuzu, ben ne olduğumu çok iyi biliyorum.

Taraftarımız rahat olsun

Kötü ve şanssız bir dönem yaşadık. Belki 1-2 maç devam eder ama hiç problem değil. Bunları ben söylüyorsam taraftarımız da rahat olsun. Ben çok rahatım.