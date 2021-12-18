BIST 2.084
DOLAR 16,51
EURO 18,53
ALTIN 953,68
HABER /  SPOR
ADV Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
ADV Pandora’dan Trendyol’a özel kampanya!

Mustafa Denizli'den '50 puan' iddiası!

Mustafa Denizli'den '50 puan' iddiası!

Süper Lig'de Giresunspor'a 3-1 mağlup olan ve son 10 maçta galibiyet alamayan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, maç sonunda konuştu.

Abone ol

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'de Giresunspor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Denizli'nin sözleri;

Birincisi ben bu takımın teknik adamıyım. İkincisi bu takımın lideriyim. Üçüncüsü bu takımın en büyük taraftarıyım. Dolayısıyla sevincimiz de üzüntümüz de farklı oluyor. Bu takımdan hiçbir saniye ümidimi kesmem.

50 puanın altında tamamlamayız

Bu ligin de analizini, röntgenini iyi çekerim. Şartlar ne olursa olsun ilk yarının sonunda iki maçımız kaldı. Bu maçların da sonuçları ne olursa olsun bu ligi 50 puanın altında tamamlamayız. Biz ne olduğumuzu, ben ne olduğumu çok iyi biliyorum.

Taraftarımız rahat olsun

Kötü ve şanssız bir dönem yaşadık. Belki 1-2 maç devam eder ama hiç problem değil. Bunları ben söylüyorsam taraftarımız da rahat olsun. Ben çok rahatım.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem perfomans
Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem perfomans
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Kredi alamayan vatandaşların kâbusu oldular!
Kredi alamayan vatandaşların kâbusu oldular!
Vatandaşın 100 bin TL’sini çalan kapkaççılar tutuklandı
Vatandaşın 100 bin TL’sini çalan kapkaççılar tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, OHAL iddiasına cevap verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, OHAL iddiasına cevap verdi
Saran'ın adaylığı sonrası Fenerbahçe taraftarı hareketlendi
Saran'ın adaylığı sonrası Fenerbahçe taraftarı hareketlendi
İstanbul’da eğlence mekanlarına sahte alkol denetimi
İstanbul’da eğlence mekanlarına sahte alkol denetimi
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
Giresunspor haftanın açılışında Altay'ı eli boş gönderdi
Giresunspor haftanın açılışında Altay'ı eli boş gönderdi
Kemal Kılıçdaroğlu: Bu saray hükümeti artık kangrenli bacaktır
Kemal Kılıçdaroğlu: Bu saray hükümeti artık kangrenli bacaktır