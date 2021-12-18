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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sosyal medya fenomeni ilginç bir soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sosyal medya fenomeni ilginç bir soruda elendi

ATV'de ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne sosyal medya fenomeni Çağla Dereli, katıldı. 200 bin takipçili sosyal medya fenomeni karşısına çıkan ilginç bir soru karşısında elendi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sosyal medya fenomeni ilginç bir soruda elendi

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sosyal medya fenomeni ilginç bir soruda elendi

Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sosyal medya fenomeni ilginç bir soruda elendi

Yarışmaya katılan 200 bin takipçili sosyal medya fenomeni Çağla Dereli, üçüncü soruda karşısına çıkan soru nedeniyle zor anlar yaşadı.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sosyal medya fenomeni ilginç bir soruda elendi

Dereli'nin karşısına, "Orjinali İngilizce olan 'It's My Life' adlı şarkının dinlediğiniz yorumu hangi dildedir?" sorusu çıktı.

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