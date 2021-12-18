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O ülkede ilk kez Omicron varyantına rastlandı

O ülkede ilk kez Omicron varyantına rastlandı

MISIR'da 3 kişide ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, perşembe günü 26 vakadan 3'ünde Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.

Omicron varyantının görüldüğü 3 kişinin karantina hastanesine sevk edildiği ve temaslılarla ilgili de tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Mısır'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 21 bin 277'ye, vaka sayısı 373 bin 509'a yükseldi, 310 bin 749 kişi sağlığına kavuştu.

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