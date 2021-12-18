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Olay yeri Kocaeli! "Niye ışıkları kapattınız" dedikten sonra komaya girdi

Olay yeri Kocaeli! "Niye ışıkları kapattınız" dedikten sonra komaya girdi

 KOCAELİ'de alkol aldıktan yaklaşık 20 saat sonra gözlerinde kararma olan solunum yetmezliği ve böbrek ağrısı ile hastane giden Salih Civan (36) hayatını kaybetti. Taksicilik yapan Salih Civan'ın yakını, "Gözleri kararmış ve 'niye ışıkları kapattınız' demeye başlamış" dedi.

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Taksicilik yapan Salih Civan (36) Kocaeli İzmit Bekirdere Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında bulunan tekel bayisinden iddiaya göre sahte alkol aldı.

Civan sahte içkiyi içtikten 20 saat sonra gözlerinde kararma, solunum yetmezliğini ve böbrek ağrısı şikayetleri nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede Civan'ın sahte alkolden zehirlendiği ortaya çıkarıldı. Yoğun bakıma alınan Salih Civan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Civan'nın cansız bedeni otopsi yapılaması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Sahte alkolden hayatını kaybeden Salih Civan'nın dayısının oğlu Güray Şentürk, " Büyük ihtimalle evin yakınlarında bulunan bir tekel bayisinden sahte alkol almış. Salih, aldıklarını içtikten 20 saat sonra evinden rahatsızlanmaya başlamış. Gözleri kararmış ve 'niye ışıkları kapattınız' demeye başlamış. Aynı zamanda sonumu almakta zorlanmış ve böbrekleri ağrımaya başlamış" dedi.  

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