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Derbi öncesi Umut Meraş şoku!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Derbi öncesi Umut Meraş şoku!

 Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında derbi maçta pazar günü Fenerbahçe'nin konuğu olacak Beşiktaş'ta, tecrübeli sol bek Umut Meraş'ın burnu kırıldı.

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde Umut Meraş şoku yaşanıyor. Tecrübeli savunmacının, bugünkü antrenman yaşadığı çarpışma sonucunda burnunun kırıldığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık saptanan futbolcumuz Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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