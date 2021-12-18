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İlan yayımlandı! 22 kişi alınacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İlan yayımlandı! 22 kişi alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, sınavla 22 orman mühendisi alacak. Orman Genel Müdürlüğünün mühendis alım ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, kuruma açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 22 orman mühendisi alınacak.

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Adaylarda, 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olma ve yükseköğrenim kurumlarının orman mühendisliği lisans bölümlerinden mezuniyet şartı aranıyor.

Adaylara yapılacak tüm tebligat ve duyurular (başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil), "www.ogm.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, 24 Aralık 2021-5 Ocak 2022 döneminde "http://isealim.ogm.gov.tr" adresindeki sistemden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecekler. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekillerde gerçekleştirilecek başvurular kabul edilmeyecek.

2020-KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak. Her aday, tercih sıralaması ve 2020-KPSSP3 puanı dikkate alınarak sadece bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecek. Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınava katılacakları yer ve saati 15 Ocak 2022'ye kadar www.ogm.gov.tr internet adresinden ve http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden öğrenilebilecek.

İşe alınacaklar, Antalya, Balıkesir, Bursa, Bilecik, İzmir, Manisa ve Muğla'da görevlendirilecek.

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