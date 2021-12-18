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97 yıllık rekabet! Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 354. randevu

97 yıllık rekabet! Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 354. randevu

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbi maçında kozlarını paylaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türk futbol tarihinde daha önce 353 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı.

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 Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, 354. randevuda karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 94 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 489 golüne, Beşiktaş 448 golle karşılık verdi.

İki takım arasındaki lig maçları

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 130 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 42 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Her iki takımın lig maçlarındaki gol sayısı da geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı maçla eşitlendi. İki ekip de birbirlerine 148'er gol attı.

 Geçen sezon Beşiktaş yenilmedi

İki takım arasında geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş mağlubiyet almadan tamamladı.

Kadıköy'de ligin ilk yarısında oynanan derbide Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş, rakibini Vincent Aboubakar (2), Necip Uysal ve Fabrice N'Sakala'nın golleriyle 4-3 yendi. Siyah-beyazlı takım bu sonuçla 18 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönmeyi başardı.

Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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