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Kendisini bıçaklayıp polise ihbar etti!

Kendisini bıçaklayıp polise ihbar etti!

ERZURUM'da gece geç saatlerde yüzünden yaralı alkollü kişi, "3 kişiyle kavga ettim, birini bıçakladım” deyince polis ekipleri metruk binalarda yaralı aradı. Aramalarda olumsuz bir duruma rastlamayan polis ekipleri, bu kişinin kendisini yaraladığını belirledi.

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Olay, Yakutiye ilçesi Aşağı Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İsminin Suat olduğu belirtilen kişi, bir elektrikçi dükkanının önüne gelerek 3 kişiyle kavga ettiğini, birisini bıçakla yaraladığını iddia ederek polisi aramalarını istedi. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bu kişinin elindeki bıçağı alarak tedavisi için ambulansa götürdü. Yüzünden akan kanla ambulansa giden Suat adlı kişi, polislere kavga sırasında birini yaraladığını söyledi.

Polis yaralı aradı

Bunun üzerine polis ekipleri, bölgede ve metruk binalarda saatlerce yaralı aradı. Olumsuz bir duruma rastlamayan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden alkollü kişinin kavga etmediğini, girdiği metruk binada bıçakla kendisini yaraladığını tespit etti.

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