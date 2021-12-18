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Kocaeli'de 'Arsamdan yol geçti' diyerek işlek yolu trafiğe kapattı

Kocaeli'de 'Arsamdan yol geçti' diyerek işlek yolu trafiğe kapattı

Kocaeli’de 105 metrekarelik arsasının üstünden yol geçtiğini iddia eden şahıs, caddeye bahçe çiti çekerek yolu trafiğe kapattı.

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Vatandaşlar duruma tepki gösterirken 4,5 saatin ardından şahıs ikna edilirken yol tekrardan trafiğe açıldı. Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fatih Mahallesi D-100 karayolu yan yolda meydana geldi.

Hüseyin Ata, yan yolun kendi arsası üzerinden geçtiğini ve 2 sene önce belediyeye dava açtığını bildirdi. 105 metrekarelik arsa için açılan davada belediyeyle anlaşmaya varamayan Ata, yolu trafiğe kapattı.

Caddeye bahçe çiti çekerek yolu kapatan Ata, sürücülere zor anlar yaşattı. Yanı başında özel okul olması sebebiyle yolu kullanan vatandaş ve sürücüler zor duruma tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisi ve zabıta ekipleri Hüseyin Ata'yı ikna etmeye çalıştı. 4,5 saatin ardından ikna edilen Ata, belediyeden gelen avukat ile görüşmeler neticesinde uzlaşmaya vardı. Caddeye çekilen çitler ise sökülerek yol tekrardan trafiğe açıldı.

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