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Antalya'da sahte içkiden ölen 4 çocuk babasının damadı: İçine tiner koymuşlar

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Antalya'da sahte içkiden ölen 4 çocuk babasının damadı: İçine tiner koymuşlar

 ANTALYA'da, arkadaşının getirdiği sahte içkiyi içtikten sonra fenalaşan ve hastanede kurtarılamayan 4 çocuk babası Hasan Sülek'in (62) damadı Süleyman Belen, "Uzmanlar inceledi.İçine tiner koymuşlar" dedi.

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 Manavgat'ta arkadaşının getirdiği sahte içkiyi tüketen Hasan Sülek, bir süre sonra görme bozukluğu yaşayıp, fenalaşınca yakınları tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan, evli ve 4 çocuk sahibi Sülek, tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Sülek'in cenazesi, otopsinin ardından kardeşi ve damadına teslim edildi.

Hasan Sülek'in damadı Süleyman Belen, yaşananların cinayetten farksız olduğunu söyledi. Kayınpederinin tükettiği içkiyi uzman ekiplerin incelediğini belirten Belen, "Uzmanlar, bize 'İçine tiner koymuşlar' bildiriminde bulundu" diye konuştu.  Hasan Sülek'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Konya'nın Bozkır ilçesine götürüldü. Manavgat'ta sahte içkileri hazırlayıp sattığı belirlenen M.Ö. 'taksirle yaralama' suçundan tutuklandı.

Öte yandan Manavgat'ta, son 1 ay içinde 6 kişi, sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle devlet hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olanlardan biri 11 Aralık, diğeri 16 Aralık'ta yaşamını yitirdi. 12 Aralık'ta zehirlenen Hasan Sülek'in dün yaşamını yitirmesiyle sahte içkiden son 1 aydaki ölü sayısı, 3'e çıktı. 3 kişinin tedavisi ise Manavgat Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

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