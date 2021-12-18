Türk Polis Teşkilatının süvarileri: Atlı Polisler

Türkiye’nin değişik illerinde görev yapan atlı polisler, toplumsal olaylara müdahalelerin yanı sıra, gösterişli duruşları ile vatandaşların ilgi odağı oluyor. Ankara Atlı Polis Eğitim Merkezinde eğitim gören atlar ve binicileri birçok farklı ilde görevlerine devam ediyor.

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Atlı Polis Grup Amirlikleri, 1995'te Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri bünyesinde kuruldu. Toplumsal olaylara müdahale, devriye ve resmi geçit törenlerinde etkin rol oynayan atlı polisler, iki aşamalı bir eğitimden geçiyor.

Ankara Atlı Polis Eğitim Merkezinde eğitimlerine başlayan biniciler, 4 aylık temel binicilik eğitimi sonrasında ileri düzey binicilik eğitimi alıyor. Merkezde yine aynı şekilde görev alacak olan atlar da 6 aylık temel eğitim sürecinden geçerek alandaki görevine başlıyor. Atlar, buradaki 6 aylık eğitim sürecinde sese, dumana, ateşe, patlamaya karşı tepki vermemeyi öğreniyorlar. Ankara’daki merkezde eğitim gören atlı polisler daha sonra, Türkiye’nin diğer 6 ilinde de görevlerine devam ediyor. Ankara’nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri ve Adana Emniyet Müdürlüklerinde de Atlı Polis Grup Amirlikleri görev yapıyor.

“Atlarımızın ve binicilerimiz iki aşamalı eğitimden geçiyor”

Atlı Polis Grubu Amiri Mahmut Kılınç İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine atlı polis eğitimleri hakkında yaptığı değerlendirmede, “Atlarımızın ve binicilerimizin iki aşamalı eğitimleri vardır. At eğitimleri; eğitim ve öğretim olarak iki aşamada gerçekleşmektedir. At eğitimi, atın iş yapma işlevini artırmak için güç ve kondisyon verici hareketlerdir. Öğretim ise atların zihinsel yapısını geliştirerek, atları şartlı refleks egzersizine alıştırarak, binicisinin vermiş olduğu talimatlara ön koşulsuz olarak uymasını gerektiren bir eğitimdir. Ayrıca bunun yanında da personel için binicilik eğitimlerimiz vardır. Bununla ilgili personellerimiz Çevik Kuvvet bünyesinden seçilmektedir. 28 yaşından gün almaması gerekir. Hayvan sevgisi olması lazım. Daha sonra 4 aylık temel binicilik eğitimini başarıyla tamamlaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.