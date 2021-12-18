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Kadın programlarını Ti'ye alındığı 'Nalan' 7 Ocak'ta sinema izleyicisiyle buluşacak

Kadın programlarını Ti'ye alındığı 'Nalan' 7 Ocak'ta sinema izleyicisiyle buluşacak

Sabah kadın programlarının eğlenceli bir dille anlatıldığı komedi filmi "Nalan", 7 Ocak'ta seyirciyle buluşacak. Açelya Topaloğlu ve Sergen Deveci'nin başrol oynadığı komedi filmin kadrosunda, Berna Koraltürk, Bülent Alkış, Bahtiyar Engin, Birsen Dürülü, Taha Ünal ve Hünkar Nihal Konar yer alıyor

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Yapımcılığını Ertuğrul Fındık'ın, ortak yapımcılığını Eren Dişli'nin üstlendiği Two Yapım imzalı filmin yönetmen koltuğunda ise senaryoyu da kaleme alan Fatih Mutlu oturuyor.

Açelya Topaloğlu ve Sergen Deveci'nin yanı sıra Berna Koraltürk, Bülent Alkış, Bahtiyar Engin, Birsen Dürülü, Taha Ünal ve Hünkar Nihal Konar'ın izleyici karşısına çıkacağı film, 7 Ocak'ta vizyona girecek.

İzleyicinin beğenisine sunulan fragmanıyla da dikkati çeken 2 saatlik filmin konusu şöyle:

"Sabah programı sunucusu Nalan Kazak, bir kaza sonrası 2 yıl ara verdiği programına yeniden başlar. Canlı yayınlanan programda farkında olmadan düşündüğünün tersini söyleyen sunucu, övmek istediği birine hakaret eder, öfkelendiği zaman ağzından hoş sözler dökülür. Nalan, içinde bulunduğu tuhaf durumdan kurtulmak için rapçi Talat'ın, ekip arkadaşları yönetmen Ece, doktor Dündar, din alimi İsa, aşçı Meral, youtuber Sarper ve oyuncu Filiz'in desteğine ihtiyaç duyacaktır."

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