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Sıfır araba için 266 bine anlaştı 3 kez zam yedi 456 bin liraya çıktı mağdurlar konuştu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sıfır araba için 266 bine anlaştı 3 kez zam yedi 456 bin liraya çıktı mağdurlar konuştu

Otomotiv sektöründe ellerindeki sıfır araçları daha fazla paraya satmak isteyen otomotiv stokçuları, araç almak isteyen ve kaporasını veren pek çok vatandaşı mağdur etti.

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Bayilerin araçlarını toplayan stokçu çetesi, piyasayı manipüle ediyor. Aylar önce kapora verenler, araçlarını almaya gittiklerinde acı sürprizle karşılaşıyor.

İstanbul’da otomotiv stokçularının kaporayı aldıkları halde araçları sahiplerine zamanında teslim etmemesi, vatandaşları isyan ettirdi.

Aylar önce kaporasını ödedikleri aracı alamayan mağdurlar İHA’ya konuştu.

"Biz her şeye evet dedik"

İbrahim Gökmen “266 bin lira olarak fiyatı söylendi ve 2 bin lira kaparo verdik. Fiyat sabitlemesi yapılmadı. Gelecek olan zammı kabullenmemizi istediler. Biz her şeye evet dedik. Ama bir ay sonra bizi aradıklarında arabanın fiyatının 375 bin lira olduğunu söylediler. 'Kabul ediyor musun' dediler, biz 'ediyoruz' dedik. Ama şu an bizden istemiş oldukları rakam 456 bin lira. Neredeyse 190 bin lira arabanın üzerine zam koydular" dedi.

Gökmen, durumla ilgili makamlara şikayette bulunduğunu da ekledi.

"200 bin TL civarı anlaştık şimdi 400 bin lira oldu"

Stokçu mağduru olan bir diğer vatandaş Güler Kaz ise “Araba alamıyoruz. 400 bin lira olmuş arabalar. Stokçular yüzünden mağduruz. Biz de 200 bin TL civarı anlaşmıştık. Ama şimdi 400 bin lira oldu. Anlaşamıyoruz. Almayacağım, vazgeçtim” dedi.

"İkinci ele bakmayı düşünüyorum"

Bir diğer mağdur Ayşegül İşler ise “Para biriktirmiştim, araba almayı düşünüyordum. 200 bin civarı olarak biliyorduk. Bir ayın içerisinde bu kadar artıştan dolayı, stokçulardan dolayı vazgeçtim. Almayacağım, ikinci ellere bakmayı düşünüyorum şu anda” diye konuştu.

30 sıfır aracı boş arsaya çektiler

Türkiye genelinde otomobil stokçularına yönelik denetim ve operasyonlar sürerken, İstanbul Arnavutköy'de boş bir arsada bekleyen 30 sıfır otomobil dikkat çekti. Çoğunda plaka bulunmayan çeşitli markalardaki sıfır otomobiller drone ile havadan görüntülendi.

Fabrika ve iş yerlerinin yoğun olduğu bölgedeki arsanın çevresinde güvenlik tedbiri olmaması da dikkat çekti. Otomobillerin stoklamak için bölgeye getirilip getirilmediği araştırılıyor.

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