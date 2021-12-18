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Adıyaman'da otomobil bariyerlere çarpıp takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da otomobil bariyerlere çarpıp takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Adıyaman Gölbaşı karayolu Göksu Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden G. E. yönetimindeki 67 NU 109 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil, takla atıp ters döndü.

Kazada otomobilde bulunan sürücü ile eşi O.E ve kayınpederi İhsan Ertürk yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İhsan Ertürk (62), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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