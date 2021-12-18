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Muğla'da 'intihar edeceğim' dedi! Gölette aranırken yolda yürürken bulundu

Muğla'da 'intihar edeceğim' dedi! Gölette aranırken yolda yürürken bulundu

MUĞLA'da, intihar edeceği ihbarında bulunan Kıvanç Erdik (29) otomobilini terk ettiği bölgede gölette ve ormanda aranırken, yaklaşık 11 saat sonra başka bir ilçede yolda yürürken bulundu. Erdik hakkında 'kamu görevlilerini oyalama' suçundan yasal işlem yapıldı.

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Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün muhasebe biriminde görevli Kıvanç Erdik, dün saat 17.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, psikolojik bunalımda olduğunu söyleyip intihar edeceğini söyledi. Erdik'in cep telefonu sinyali son olarak Yatağan ilçesindeki Kazan Göleti bölgesinden alındı. Bunun üzerine bölgeye jandarma, polis dalgıçlar ve sağlık ekibi sevk edildi. Kıvanç Erdik’in otomobili, gölet yakınında bulundu. Gölette dalgıç polisler, çevresindeki ormanda ise jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Aramalar sürerken Kıvanç Erdik, Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi'nde bugün saat 04.00 sıralarında yolda yürürken jandarma tarafından bulundu. Borçları yüzünden bunalımda olduğu belirtilen Erdik hakkında, 'kamu görevlilerini oyalama' suçundan işlem başlatıldı. Erdik, savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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