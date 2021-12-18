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TÜSİAD'dan iktidara çağrı: Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülsün

TÜSİAD'dan iktidara çağrı: Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülsün

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), döviz kurlarındaki yükselişin ekonomik dengeleri bozduğunu açıkladı. Açıklamada, denenmekte olan ekonomi modeliyle ilgili "genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır." denildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD'la görüşerek "Herkesin konuşması gerektiğini söyledim" açıklamasını yapması sonrası TÜSİAD'dan açıklama geldi. 

TÜSİAD açıklamasında "düşük faiz" temelli yeni ekonomi modeliyle istenilen sonuca erişilemeyeceğini ifade etti.

"Döviz kurlarındaki artış ekonomik dengeleri bozdu" görüşü

Döviz kurlarında son dönemde yaşanan artışa dikkat çekilen açıklamada,  "Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz" denildi. TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir.
TÜSİAD olarak, bu iktisadi çerçeve çizilmeden evvel de, süreç devam ederken de, erken faiz indirimi ile oluşan politikaların istikrarsızlık yaratacağına dair görüşlerimizi hem kamu kurumları hem de kamuoyuyla pek çok kez paylaştık. Bu sürecin TL’de şiddetli değer kaybı, enflasyonda hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı baskılama ve en önemlisi ülke olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riskini vurgulamıştık.

Nitekim, yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşmuştur. Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz.

"İhracatçılarımız dahi bu ortamdan zarar görmektedir"

İzlenen ekonomi politikası yalnızca iş dünyası için değil, tüm vatandaşlarımız için yeni ekonomik sorunlar yaratmaktadır. Uzun dönemde de çok daha büyük yapısal problemlere yol açma riski artmıştır. En fazla faydalanması beklenen ihracatçılarımız dahi bu ortamdan zarar görmektedir.

Tüm bunların sonucunda, son dönemde ekonomide oluşan hasarın tespitini yapıp öncelikle serbest piyasa işleyişi çerçevesinde, tüm paydaşların desteğinin alındığı, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır.

Ülkemizde “kurumsuzlaşma” sorununa daha önce de işaret etmiş, kalkınmamız için gerekli yaklaşımı “Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar” adlı çalışmamız ile kamuoyuyla paylaşmıştık. Ülke ekonomimize fayda sağlayacak, öngörülebilirliğin, yatırım ortamının ve kalkınmanın önünü açacak kural bazlı politikaları hayata geçirmeliyiz. Kurumların ve kuralların kapsayıcı ve etkin şekilde güçlendirilmesi başta olmak üzere atılacak adımlar ülkemizde güven ortamının oluşması için elzemdir.

TÜSİAD olarak bu istikamette atılacak doğru adımlara katkı vermeye hazırız."

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