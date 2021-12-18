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'Zamlar mini mini geldi' diyen Hüsnüye Erdoğan atandı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

'Zamlar mini mini geldi' diyen Hüsnüye Erdoğan atandı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Doğal gaza gelen zamlar için, "Zal gelmiştir ama mini mini gelmiştir" sözleriyle tartışılan AK Parti eski milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliği'ne atandı. 

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25. ve 26. dönem AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, geçtiğimiz Ekim ayında doğal gazlara gelen zamları canlı yayında değerlendirirken "Geçen yıl doğal gazın birim fiyatı 1.99’du, şu anda 2.33. Doğal gaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan tepkilerin hedefi olmuştu. 

Bu sözler henüz akıllardayken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüsnüye Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı'nda görevlendirdi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hüsnüye Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliği'ne atandı.  Erdoğan imzalı kararda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21. maddesi gereğince Hüsnüye Erdoğan atanmıştır."

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