Merkez Bankası 5. kez müdahale etti! Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten bomba yorum

Merkez Bankası 17 lirayı aşan dolar kuruna müdahale etti. Bu hamle ile Merkez Bankası iki haftada 5. kez dolara müdahalede bulunmuş oldu. Altın ve Piyasa Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk bunu vatandaşın alım fırsatı olarak gördüğünü belirtti ve "Bence su an piyasanın en önemli eksikliği güven eksikliği." ifadelerini kullandı.

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Gün içinde 17 lirayı aşan dolar kuruna Merkez Bankası doğrudan müdahale etti. Altın ve Piyasa Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten piyasalara ilişkin çarpıcı değerlendirmeler geldi. Türk lirasından bir kaçış olduğunu ifade eden Yıldırımtürk, bugüne kadar yapılan müdahalenin boşa gittiğini belirtti ve "Gerek altında gerek dövizde hareketin olduğunu görüyoruz bunun önlenebilmesi için ekonomi yönetiminin güven ortamını sağlayacak takvim açıklaması gerekiyor. " dedi. Mehmet Ali YIldırımtürk şöyle devam etti:

"Piyasanın en önemli eksikliği güven eksikliği"

Belirsizlik özellikle vadesi gelmemiş dövizlerin alınmasına neden oldu. Gerek kurumlar gerek bireyler Türk lirasından kaçıyor. Türk lirasına olan güvenin sağlanabilmesi için piyasaları destekleyici açıklamalar yapılması lazım. Her müdahalenin boşa gittiğini görmüştük. Bence su an piyasanın en önemli eksikliği güven eksikliği. Piyasa önünü göremediği için kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Vatandaş durumuna göre döviz ya da altın alıyor. Almadığını gördüğünde fiyatın yükseldiğini biliyor. Gerek altında gerek dövizde hareketin olduğunu görüyoruz bunun önlenebilmesi için ekonomi yönetiminin güven ortamını sağlayacak takvim açıklaması gerekiyor.

"Fiyat yüksek olsa bile altın alınıyor"

Geçtiğimiz 10 gün önce serbest piyasada hareket yoktu belirsizlikle serbest piyasa öne geçmiş durumda. Serbest piyasada vatandaşın dövize yönlendiği anlamına geliyor. Altın fiyatı da yüksek oluyor. Vatandaş fiyatları yüksek olsa bile ileriye yönelik altın alıyor. Gramı 1000 liradan altın almak, 1600 liradan çeyrek almak.

"0,25 gram altın bile vatandaşın bütçesine hitap etmiyor"

Gramın dörtte birini çıkardık. Bizim geleneklerimizde altın vardır. O bile vatandaşın bütçesine hitap etmiyor 250 lira. Şimdi 0,25 gramı 250 liraya satmaya başladık. Merkez Bankasının müdahalesi sonrası vatandaş bunu alım fırsatı görüyor.