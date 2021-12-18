Trabzonspor, Hatayspor'u da eli boş gönderdi
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bordo-Mavili ekip 2-0 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 24. Djaniny ve 38. dakikada Cornelius kaydetti.
Geçen hafta ligdeki ilk mağlubiyetini alan Trabzonspor, bu hafta evinde kazanarak puanını 42'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Zirve takbinde olan Hatayspor ise 29 puanda kaldı.
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Hatayspor evinde Konyaspor'u konuk edecek.