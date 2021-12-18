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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İllere göre haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İllere göre haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 158,76, İstanbul'da 245,70, İzmir'de 68,47 oldu. Vaka yoğunluğu en çok olan il ise 467,74 ile Kırklareli.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Buna göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 4-10 Aralık'ta İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (27 Kasım-3 Aralık) İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 olarak kayda geçmişti. Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilin Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize ve Isparta olduğunu bildirdi.

İllere göre 4-10 Aralık'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Kırklareli (467,74), Çanakkale (464,78), Ordu (378,91), Bilecik (366,68), Osmaniye (363,86), Tekirdağ (358,63), Eskişehir (335,72), Balıkesir (323,88), Edirne (311,95), Adana (306,41), Trabzon (303,98), Yalova (294,15), Sinop (288,27), Giresun (283,25), Mersin (283,13), Tokat (283,01), Kocaeli (282,04), Bolu (261,43), Samsun (249,62), Denizli (249,2), İstanbul (245,7), Karabük (238,08), Tunceli (228,9), Çorum (227,49), Hatay (224,97), Amasya (221,17), Artvin (217,7), Burdur (215,28), Sakarya (213,88), Bursa (211,91), Zonguldak (209,06), Rize (198,34), Düzce (194,6), Manisa (179,23), Kırşehir (167,05), Kütahya (166,29), Isparta (162,39), Kastamonu (161,54), Gümüşhane (159,49), Ankara (158,76), Bartın (149,76), Niğde (119,87), Çankırı (106,53), Kırıkkale (105,13), Uşak (98,53), Nevşehir (98,37), Kahramanmaraş (94,68), Erzincan (94,27), Afyonkarahisar (76,67), Yozgat (76,12), Kilis (70,03), İzmir (68,47), Sivas (68,25), Antalya (67,02), Konya (65,42), Aksaray (61,94), Elazığ (61,74), Karaman (59,23), Aydın (57,99), Muğla (57,96), Ardahan (54,08), Iğdır (52,65), Kayseri (50,23), Malatya (32,62), Bayburt (29,3), Adıyaman (28,62), Gaziantep (25,94), Bingöl (25,55), Kars (24,92), Erzurum (22,02), Diyarbakır (20,41), Şanlıurfa (18,25), Siirt (14,2), Mardin (12,28), Şırnak (10,97), Muş (9,97), Batman (9,35), Ağrı (9,15), Bitlis (7,69), Hakkari (4,28), Van (3,92)"

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