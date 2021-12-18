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Renault Clio'ya bir günde 114 bin TL zam! Emre Özpeynirci: Konuşacak bir şey kalmadı

Renault Clio'ya bir günde 114 bin TL zam! Emre Özpeynirci: Konuşacak bir şey kalmadı

Dolar kurundaki sert yükselişle birlikte sıfır otomobil fiyatlarına inanılmaz zamlar peş peşe geliyor. Otomobil piyasasını yakından takip eden yazarlardan Emre Özpeynirci, Renault Clio'nun Türkiye'de üretilen otomobiline bir günde gelen dev zammı paylaşarak tepki gösterdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) üst üste aldığı faiz indirme kararları sonrası Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında tarihi düzeyde kayba uğruyor.

Bu durum döviz kurundaki dalgalanma neticesinde enflasyonda ağır artışlara neden oluyor. Birçok sektörde yerli ve yabancı üretim ürünlere ardı arına zamlar gelmeye devam ediyor.

Otomobil piyasasını yakından takip eden isimlerden olan ekonomist Emre Özpeynirci, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, 2021 model Yeni Clio'nun dünkü ve bugünkü güncel fiyat listesini paylaşarak, bir günde gelen dev zammı gözler önüne serdi.

En boş modeli 361 bin lira en dolu modeli 465 bin 900 lira oldu

Buna göre, aynı aracın başlangıç paketine bir günde 114 bin Türk Lirası zam geldiği göründü. Dün 247 bin TL olan Joy 1.0 Sce 65 bg model Reno Clio araç, bugünkü güncel listede 361 bin TL fiyatıyla yer aldı.

'Konuşacak bir şey kalmadı'

Özpeynirci tweetinde, "Türkiye’de üretilen en ucuz Clio’nun bile fiyatı 361 bin TL olmuşsa artık konuşacak bir şey kalmadı" ifadelerini kullandı.

Toyata'nın tüm ithal modellerine yüzde 20 zam

Öte yandan Özpeynirci attığı son tweette Toyota modellerine gelen zammı aktardı. Özpeynirci, yaptığı paylaşımda "Toyota da, yerli modelleri Corolla Sedan ve CH-R hariç tüm ithal modellerine bugün itibarıyla %20 zam yapmış. En ucuz Yaris 368.400 TL'den başlıyor, 509 bin TL'ye kadar çıkıyor." ifadelerine yer verdi.

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