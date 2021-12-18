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Fethiye'de kumsalda erkek cesedi bulundu

Fethiye'de kumsalda erkek cesedi bulundu

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kumsalda bir erkek cesedi bulundu. Ekipler kumsalda bulunan şişeler üzerinde inceleme başlattı.

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Foça Mahallesi Çalış Plajı kumsalında bir kişinin uzun süre hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Ekipler, Şafak Atay'ın (43) hayatını kaybettiğini belirledi. Atay'ın cesedinin yanında bulunan alkol şişesinde inceleme başlatıldı.

Atay'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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