Sıfır araba yok deniyor peki bu araçlar neden bekliyor? Satış danışmanları itiraf etti

Otomotiv distribütörleri ve bayilerinin araba stokladığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Tartışmaları alevlendiren görüntüler Youtube'a düştü. Videoyu çekenler, kendilerine satış danışmanlarının araçları distribütörlerin stokladığı söyledi.

Sıfır araba stoklama iddiaları son dönemde gündemden düşmüyor. Artan fiyatlar sonrası bayiler ve distribütörler, arabaları saklamakla suçlanıyor.

Son olarak bugün otomobil stokladığı tespit edilen İzmir'de bir bayiye Ticaret Bakanlığı 545 bin 550 TL ceza kesti.

Tartışmalar sürerken stokçuluk iddialarıyla ilgili bugün "Tarcanlar tuning oto ekspertiz Kocaeli" kanalı, "Sıfır araba yok deniliyor peki bu araçlar neden bekliyor" başlıklı bir video paylaştı.

Görüntülerde yere alan iki kişi, bayileri tek tek dolaşıyor ve danışmanlardan "sıfır araba yok" cevabı alıyor.

Hemen ardından aynı bayilerin beklettiği farkla markalara ait onlarca sıfır araba görülüyor. Görüntülerdeki kişiler, videoyu çekmeye karar vereli 1 ay olduğunu ve aynı araçların durduğunu söylüyor.

Yine aynı kişiler, satış danışmanlarından bu araçları distribütörlerin stokladığı bilgisini aldıklarını belirtiyor.