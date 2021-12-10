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POLİTİKA

Çanakkale'de Ali Babacan'a şok tepki! ‘Davasına ihanet eden, davasını satan vatanı satar’

ÇANAKKALE’nin Çan ilçesinde STK’larla buluşmak için giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir vatandaş tarafından protesto edildi. “Ben davanız için size oy verdim. Hakkımı helal etmiyorum” diyen İsmail Tekne, "Davasına ihanet eden, davasını satan vatanı satar’ düsturuyla tepkimi gösterdim" ifadelerini kullandı.

Bir dizi program için Çanakkale’ye giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefâlet Kooperatifi salonu girişinde İsmail Tekne isimli bir vatandaş tarafından protesto edildi. Tekne, “Ben davanız için size oy verdim. Hakkımı helal etmiyorum” deyince, bölgedeki polisler tarafından uzaklaştırıldı.

Ali Babacan’a hakkını helal etmediğini söyleyerek tepki gösteren İsmail Tekne, “Ben de orada tepkimi sundum. ‘Davasına ihanet eden, davasını satan vatanı satar’ düsturuyla tepkimi gösterdim. Kemal Kılıçdaroğlu ‘helallik’ ifadesini buyuruyor ya, aslında ilk olarak Ali Babacan bu davanın fertlerinden helallik isteyip, öyle siyaset sahnesine girmesi lazım. Onun için diyorum ki Ali Babacan bu davanın içinde bakan olmuştur, makam ve mevki sahibi olmuştur. Bu yüzden bizden helallik dilemesini istiyorum ve ben Ali Babacan’a hakkımı helal etmiyorum" dedi.

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