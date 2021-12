'Fiyatlar çok normal' dedi dolar yorumu alay konusu oldu! Konya'daki röportaj Twitter'ı yıktı geçti

Bir Youtube kanalı tarafından Konya'da yapılan sokak röportajında vatandaşın dolar yorumu Twitter'da alay konusu oldu. Aynı röportajda bir kadının sözleri ise yürek burktu.

Youtube'da yayın yapan Bi'Haber TV kanalının Konya'daki sokak röportajı sosyal medyada olay oldu. Ekonomiyle ilgili yaptığı ilginç yorumla bir vatandaş izleyenleri şaşırttı. "Fiyatlar çok normal, hiç fiyatlarla alakalı bir şey değil, tamamen insanımızın kendisinde olan bir şey." diyen vatandaş "Fiyatlar 4 tane fırsatçının elinde. Onlar arttırdı mı piyasa artıyor. Onlar arttırmadığı sürece doların moların ülkemize bir etkisi yok." dedi.



"Her şeyi ithal etmiyoruz ki"

Muhabirin "Dolar artınca ham madde artmıyor mu?" sorusuna ise vatandaş "Üretim yapan ülkeyiz. Her şeyi ithal etmiyoruz ki. 4 tane fabrikanın yüzünden bu un bekletiliyor, zamlanınca piyasaya sürülüyor. Çözüm denetleme, yazdıkları cezanın 5-10 katını yazdılar mı hiçbir şey olmaz, biraz da ağababalarına dokunsunlar." yanıtını verdi.



"Markete gidemiyorum ki, onların fiyatını bilmiyorum"

Pazarcı bir kadın ekonomik durumla ilgili "Pek alan yok yani, ortalık pahalı. Zamlar etkiledi, ekmek alamıyoruz. 3 tane ekmeğe on buçuk lira verdim. Yani pek satamadım, almıyorlar. Çay, ıhlamur satıyorum. Durumum da iyi değil, gelirim de yok. Kazanamıyorum." dedi. Muhabirin "Marketler nasıl?" sorusuna pazarcı kadının verdiği "Markete gidemiyorum ki, onların fiyatını bilmiyorum." yanıt yürekleri burktu.