Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Dolmabahçe Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'na katıldı.
Daha sonra Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne geçerek cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Şentop ve İSİPAB heyeti, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) heyeti, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde eda etti.
TBMM Başkanı Şentop'un ev sahipliğinde düzenlenen İSİPAB 16. Konferansı dolayısıyla İstanbul'da bulunan heyet, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen açılış oturumunun ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geçti.