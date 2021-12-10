Ebru Yaşar'ın yeni sürprizi 'İçime ata ata' görücüye çıktı... İlk günden YouTube'u salladı!
Son albümü ‘Gel de Sevme’ ile dinlenme rekorları kıran Ebru Yaşar’ın merakla beklenen yeni sürprizi görücüye çıktı.
Ünlü sanatçı, son dönemin parlayan genç yıldızları Burak Bulut ile Kurtuluş Kuş’la “ İçime Ata Ata” şarkısında düet yaptı.
Sözü ve müziği Doğanay Karadeniz’e, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait şarkıya Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde klip çekildi.
“İçime Ata Ata’ şarkısı bugün tüm dijital platformlarda müzikseverler ile buluştu.