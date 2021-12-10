BIST 2.029
DOLAR 13,93
EURO 15,72
ALTIN 793,65
MAGAZİN

Ebru Yaşar'ın yeni sürprizi 'İçime ata ata' görücüye çıktı... İlk günden YouTube'u salladı!

Son albümü ‘Gel de Sevme’ ile dinlenme rekorları kıran Ebru Yaşar’ın merakla beklenen yeni sürprizi görücüye çıktı.

Ünlü sanatçı, son dönemin parlayan genç yıldızları Burak Bulut ile Kurtuluş Kuş’la “ İçime Ata Ata” şarkısında düet yaptı.



Sözü ve müziği Doğanay Karadeniz’e, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait şarkıya Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde klip çekildi.



“İçime Ata Ata’ şarkısı bugün tüm dijital platformlarda müzikseverler ile buluştu.



Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da taksiciler yabancı yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi! Vatandaşlar olaya sessiz kaldı
İstanbul'da taksiciler yabancı yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi! Vatandaşlar olaya sessiz kaldı
Ekrem İmamoğlu 'ekmek' üzerinden 'cumhurbaşkanı adayı' gibi konuştu!
Ekrem İmamoğlu 'ekmek' üzerinden 'cumhurbaşkanı adayı' gibi konuştu!
Meclis'te bir kez daha 'el hareketi' ve 'küfür' gerginliği
Meclis'te bir kez daha 'el hareketi' ve 'küfür' gerginliği
Silahlı saldırıda ilginç detay, kimisi kaçtı, kimisi kılını bile kıpırdatmadı
Silahlı saldırıda ilginç detay, kimisi kaçtı, kimisi kılını bile kıpırdatmadı
Vicdansızlık kamerada! Yaralı ata yük arabası çektirdi gören isyan etti
Vicdansızlık kamerada! Yaralı ata yük arabası çektirdi gören isyan etti
Yurtta aşçı tarafından başı satırla kesilen çocuğun babası ilk kez konuştu! Kaldığı yurt emin ellerdi
Yurtta aşçı tarafından başı satırla kesilen çocuğun babası ilk kez konuştu! Kaldığı yurt emin ellerdi
Konya'da sokak ortasında eşini bıçakladı! Sözleri pes dedirtti
Konya'da sokak ortasında eşini bıçakladı! Sözleri pes dedirtti
Çin modeli nedir? Ekonomi Profesörü Cevdet Akçay : 'Kızacaklar ama söyliyeyim'
Çin modeli nedir? Ekonomi Profesörü Cevdet Akçay : 'Kızacaklar ama söyliyeyim'
'Anneniz babanız hiç kullandı mı?' dedi Twitter yıkıldı! Tuvalet kağıdı 131 TL oldu
'Anneniz babanız hiç kullandı mı?' dedi Twitter yıkıldı! Tuvalet kağıdı 131 TL oldu
Bursa'da ev alev alev yanarken Türk bayrağına bir şey olmadı o anlar kamerada
Bursa'da ev alev alev yanarken Türk bayrağına bir şey olmadı o anlar kamerada