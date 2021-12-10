Ekrem İmamoğlu 'ekmek' üzerinden 'cumhurbaşkanı adayı' gibi konuştu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasını engellemeye çalıştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vazgeçmiyor. İmamoğlu, Halk Ekmek kuyruklarını "Bu fotoğraf, net fakirliği gösterdiği gibi siyasi değişim ihtiyacını da gösteriyor" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki cumhurbaşkanı adaylığı kavgası alttan alta kızışarak devam ediyor. CHP yönetiminin tüm baskılarına rağmen 'aday değilim' demeyen İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı gibi konuşmaya, ülke siyasetiyle ilgili mesajlar vermeye devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek büfelerindeki ekmek kuyrukları üzerinden de 'cumhurbaşkanı adayı gibi' konuştu. Halk ekmeğin 1.5 milyon ekmek ürettiğini ancak yine de kuyruklar oltuğunu belirten İmamoğlu, bunun ülkede bir siyasi değişikliğe olan ihtiyacı da gösterdiğini iddia etti.

Halk Ekmek'in ekmeği fırınlardakinin neredeyse yarı fiyatına sattığını anlatan Ekrem İmamoğlu, "Şu an 1,5 milyon ekmek üretiyoruz ve yetmiyor aslında. Bu çok net fakirliği gösteriyor. Yani insanlar keyif almazlar kuyruğa girip ekmek almaktan" dedi.

"Şu anda yaşananların ekonomik bir kriz değil aynı zamanda siyasi bir kriz olduğunun altını çizmek isterim" İmamoğlu, "Bunu ekonomik krizden ziyade bunu bir yönetememe krizi olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.