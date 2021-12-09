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İzleyenler inanamadı! Serenay Sarıkaya taklidini Twitter'ı yıktı geçti: Yeteneğiyle ağızları açık bıraktı

'Anlatan Adam' ismiyle bilinen komedyen İbrahim Türker'in programında Serenay Sarıkaya taklidi yapan genç kız sosyal medyada olay oldu.

İş insanı iken şirketini satan İbrahim Türker, 'Anlatan Adam' olarak sahnelere atıldı. Stand-up gösterileri ve Meksika Açmazı programıyla bilinen Anlatan Adam'ın Youtube kanalında yayınlanan mizahi bilgi yarışması 'Kolay Mı Zor Mu?' programının son bölümünde yarışmacının yaptığı Serenay Sarıkaya taklidi izleyenleri şaşkına çevirdi. Yarışmacının Meryem Uzerli taklidi ise izleyenlerden tam not aldı. 

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