Myanmar’da dehşet! Darbeciler 11 köylüyü canlı canlı yaktı ölenlerin 5'i çocuk

Dünya Myanmar'dan gelen iddia ile sarsıldı. Ülkenin kuzeybatısındaki Sagaing bölgesinde bulunan Done Taw köyünde yaşayan 11 köylünün diri diri yakılarak öldürüldüğü öne sürülüyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Birleşmiş Milletler'den beklenen açıklama geldi.

Myanmar'dan kuzeybatısındaki Sagaing bölgesinde bulunan Done Taw köyünde kömürleşmiş cesetleri gösterdiği iddia edilen fotoğraflar ve bir video, kısa sürede sosyal medyada yayılırken konu ile ilgili Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi.

Ölenlerin 5'i çocuk

BM sözcüsü Stephane Dujarric, '11 kişinin korkunç şekilde öldürüldüğü' raporlarından derin endişe duyduğunu ifade etti ve 'inandırıcı raporların' öldürülen insanlar arasında beş çocuğun olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu iddia henüz kanıtlanmamış olsa da iddia ve görgü tanıklarının ifadeleri örtüşüyor.

Olay yerine gittiğini söyleyen bir kişinin Associated Press'e verdiği ifade de iddianın doğruluğuna işaret ediyor.

Herkesi vahşice öldürüyorlardı

Aynı habere göre, görgü tanıklarının ifadelerine atıfta bulunan bir kişi 'Askerler bulabildikleri herkesi vahşice öldürüyorlardı' dedi.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen kişi Don Taw ve diğer yakın köylerden kaçan insanlara yardım ettiğini ve kurbanların milis üyeleri mi yoksa siviller mi olduğunun belirsiz olduğunu söyledi.

AP'ye konuşan başka bir tanık, Salı günü yerel saat ile sabah 11.00 sularında yaklaşık 50 askerin Don Taw köyüne girdiğini ve kaçmayı başaramayan herkesi ele geçirdiklerini söyleyerek bu ifadeyi doğruladı.

Kendisini bir çiftçi ve aktivist olarak tanımlayan ve kendi güvenliği için isminin açıklanmasını istemeyen tanık, '11 masum köylüyü tutukladılar' dedi.

Darbe ile yönetimi ele geçiren cunta yönetimi iddialar hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.