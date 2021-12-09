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EKONOMİ

'Anneniz babanız hiç kullandı mı?' dedi Twitter yıkıldı! Tuvalet kağıdı 131 TL oldu

11 ayda yüzde 300'e yakın zamlanan tuvalet kağıdıyla ilgili bir vatandaşın sözleri olay oldu.

Market raflarında tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde yüzde 40'a varan artışlar yaşandı. 6'lı kağıt havlu fiyatı 26 TL'den 54 TL'ye, 24'lü tuvalet kağıdı 67 TL'den 90 TL'ye, 32'li tuvalet kağıdı 97,5 TL'den 131,5 TL'ye çıktı. Artan fiyatlar vatandaşların tepkisini çekerken Haber Global tarafından yapılan bir sokak röportajında bir vatandaşın "Anneniz babanız veya dedeniz hiç tuvalet kağıdı kullandı mı? Kullanmasın. Eskiden yoktu, havlu vardı. Havlu kullansınlar. Tuvalet kağıdından dolayı haber yapmaya gerek yok yani" sözleri sosyal medyada gündem oldu. 

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